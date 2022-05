POL-KA: (KA) Karlsruhe - Leichtverletzter Fahrradfahrer nach Unfall mit Lkw

Karlsruhe (ots) - Ein Unbekannter versuchte am Freitag zwischen 03.00 - 03.25 Uhr einen Porsche in der Maximilianstraße nahe der Stabelstraße in Brand zu setzen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte unterhalb des in Mühlburg geparkten Fahrzeugs Feuer festgestellt. Die alarmierte Polizeistreife des Reviers Karlsruhe-Marktplatz konnte die Flammen mit Hilfe eines ...

mehr