POL-KA: (KA)Forst - Gravierende Mängel an Sattelzug festgestellt

Karlsruhe (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen brach am Donnerstag gegen 17.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Friedhofstraße in Bruchsal ein Feuer aus. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl über. Der Dachstuhlbrand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Verletzt wurde glücklicherweise ...

