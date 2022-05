Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Geparktes Auto beim Vorbeifahren beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Jöhlinger Straße in Weingarten sucht die Polizei Zeugen des Unfalls.

Anwohner hörten gegen 0.20 Uhr am Mittwoch einen lauten Knall. Als Quelle des Lärms konnte ein geparktes Auto ausgemacht werden, das offenbar durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug stark beschädigt worden war. Der Unfallverursacher fuhr aber einfach weiter. Nach derzeitiger Spurenlage könnte es sich um einen Audi gehandelt haben. Dieses Fahrzeug muss auf der Jöhlinger Straße in Richtung Jöhlingen unterwegs gewesen sein. Der Schaden am Pkw beträgt mehrere tausend Euro.

Zeugen oder andere Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Die Ermittlungen dauern an.

