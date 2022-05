Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Sonntag, den 15.05.2022

Peine (ots)

Trunkenheitsfahrten:

Am Samstag, den 14.05.22, 21:30 Uhr, wurde ein 42-jähriger Peiner mit einem E-Scooter in Peine, in der Kleinen Schützenstraße hinter dem Posthof von der Polizei kontrolliert. Bei einem Alkotest pustete er einen Wert von 1,48 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein beschlagnahmt, eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

In Vechelde bemerkte eine Polizeistreife am Samstagabend (14.05.22, 21:54 Uhr) in der Sophientaler Straße beim Altenheim einen Mofa-Fahrer, der ohne Licht unterwegs war. Er versuchte noch, sich zunächst auf seiner Mofa durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen, konnte aber fußläufig gestellt werden. Wie sich dann bei einer Überprüfung herausstellte, war der junge Mann aus Wendeburg 17 Jahre alt und mit 0,28 Promille alkoholisiert. Er hätte als Kraftfahrzeugführer in dem Alter gar keinen Alkohol trinken dürfen und wird nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren bekommen. Der Jugendliche wurde an seine Eltern übergeben.

