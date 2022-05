POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 14. Mai 2022

Salzgitter (ots) - In den Nachtstunden des 14.5.2022 kam es im Papenkamp in Salzgitter-Lebenstedt zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem geschätzten Sachschaden von ca. 90000EUR. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit einem neuwertigen Mercedes Benz den Papenkamp in Richtung Martin-Luther-Str. und kam hier aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er sieben am Fahrbahnrand abgeparkte ...

