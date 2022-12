Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Tatverdächtige flüchten

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße; Tatzeit: 01.12.2022, 00.45 Uhr;

Offensichtlich bei einem Einbruchsversuch überrascht hat ein Zeuge in der Nacht zum Donnerstag mehrere Unbekannte in Ahaus. Der Mann hatte sich gegen 00.45 Uhr in einem Gastronomiebetrieb an der Bahnhofstraße aufgehalten, als er die Tatverdächtigen entdeckte. Einer von ihnen sah den Zeugen. Nach dessen Angaben habe dieser ihn bedroht, danach habe der Verdächtige mit seinen Begleitern die Flucht ergriffen. Der erste Tatverdächtige war circa 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schwarz gekleidet, trug zudem schwarze Handschuhe und eine schwarze Sturmhaube; der zweite Tatverdächtige war circa 30 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, hatte eine stämmige Figur, trug eine helle Brille und war bekleidet mit einer rot-weiß-gelb gemusterten Jacke und hellen Handschuhen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell