POL-LIP: Lage. Jugendlicher Graffiti-Sprayer ertappt.

Lippe (ots) - Einbrecher versuchten zwischen Sonntag- und Montagmorgen (9. - 10. Oktober 2022) in eine Bäckerei in der Seminarstraße einzudringen. Die Täter hebelten an der Eingangstür der Bäckerei, die sich in einem Mehrparteienhaus befindet. In die Bäckerei hinein gelangten sie nicht. Der Sachschaden beträgt etwa 800 Euro. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das ...

mehr