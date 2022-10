Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Türen halten Einbruchsversuchen stand.

Lippe (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen (8. - 10. Oktober 2022) versuchten Einbrecher in ein Blumengeschäft und in ein angrenzendes Friseurgeschäft einzudringen. In beiden Fällen versuchten es die Täter über Hintertüren, die jeweils von einem Parkplatz an der Schötmarschen Straße aus zu erreichen sind. Da die Türen den Hebelversuchen standhielten, gelangten die Einbrecher nicht in die Geschäfte. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell