POL-MI: Dieselkraftstoff aus LKWs abgezapft

Hüllhorst (ots) - Am frühen Freitagmorgen meldete ein Anwohner der Polizei einen Verkehrsunfall in der Straße "Am Brückenkopf" in Tengern. Der Verursacher habe sich von der Unfallstelle entfernt, so der Anrufer. Zuvor hörte der Zeuge gegen 5.45 Uhr einen lauten Knall, bevor der Strom in seinem Haus ausfiel. Später stellte er fest, dass der mutmaßliche Verursacher - ein Lastwagenfahrer - eine Hecke und einen ...

mehr