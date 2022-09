Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall: LKW-Fahrer flüchtet und meldet sich später

Hüllhorst (ots)

Am frühen Freitagmorgen meldete ein Anwohner der Polizei einen Verkehrsunfall in der Straße "Am Brückenkopf" in Tengern. Der Verursacher habe sich von der Unfallstelle entfernt, so der Anrufer.

Zuvor hörte der Zeuge gegen 5.45 Uhr einen lauten Knall, bevor der Strom in seinem Haus ausfiel. Später stellte er fest, dass der mutmaßliche Verursacher - ein Lastwagenfahrer - eine Hecke und einen Findling an seinem Grundstück beschädigt hatte. Auch ein Stromkasten sei erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Vom LKW und dessen Fahrer hingegen fehlte nach Eintreffen der Beamten zunächst jede Spur.

Dies änderte sich rund zwei Stunden später, als ein Mann bei der Polizeileitstelle in Herford anrief und sich als Fahrer des beteiligten Sattelzugs zu erkennen gab. Dazu sagte er, dass er sich nunmehr wieder an der Unfallörtlichkeit befände. Daraufhin entsandte man eine Streifenwagenbesatzung zum Unfallort, wo die Beamten auf den 68-Jährigen aus Baden-Württemberg trafen. Der reumütige Mann räumte schließlich den Tatvorwurf ein. Der Netzbetreiber wurde über den Schaden in Kenntnis gesetzt und kümmerte sich um die Instandsetzung der Stromzufuhr.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell