Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Gasflaschen gestohlen.

Lippe (ots)

Am Wochenende (30./31.07.2022) stahlen Unbekannte Gasflaschen vom Gelände eines Raiffeisen-Marktes in der Oerlinghauser Straße. Die Flaschen waren in einem Gitterkäfig gesichert, den die Täter aufbrachen. Die Stückzahl und der Wert der Beute sind noch unklar. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell