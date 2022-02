Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (63/2022) "Friedland ist bunt" - Etwa 180 Teilnehmende bei Kundgebung gegen sog. "Spaziergänge" in Groß Schneen, Maßnahmengegner versammeln sich vor Rathaus in Reinhausen, Aufzug auch in Hann. Münden

GEMEINDE GLEICHEN/GROß SCHNEEN (jk) - Vor dem Rathaus der Gemeinde Gleichen im Ortsteil Reinhausen (Landkreis Göttingen) haben sich am Montagabend (31.01.22) insgesamt neun Corona-Maßnahmenkritiker versammelt. Zu Störungen kam es nicht.

In Groß Schneen fanden sich am Abend in der Spitze etwa 180 Menschen zu einer Kundgebung gegen die "Spaziergänge" von Maßnahmengegnern ein. Es wurden Plakate und Transparente mit "Friedland ist bunt" und "mit Nazis macht man keinen Spaziergang" hochgehalten. Die Versammlungsleiterin hielt einen kurzen Redebeitrag. Anschließend wurden Lichterketten mit bunten Leuchten eingeschaltet.

Ein für 19.00 Uhr angekündigtes Treffen von Corona-Kritikern fand in der Form nicht statt. Einsatzkräfte stellten aber eine kleinere Personengruppe fest, die mit großem Abstand und Mund-Nase-Bedeckungen auf dem Gehweg durch den Ort ging. Die Gruppe löste sich wenig später auf.

Gegenkundgebung auch in Bovenden

Vor dem Rathaus in Bovenden kamen am Abend etwa 30 Menschen zu einer angezeigten Kundgebung aus Solidarität mit den aktuellen Corona-Maßnahmen zusammen.

Hann. Münden

An einem Aufzug vom Schlosslatz durch die Atstadt von Hann. Münden nahmen in der Sitze etwa 100 Coronaprotestler teil. Eine angezeigte Gegenkundgebung auf dem Rathausvorplatz besuchten ca. 60 Menschen.

