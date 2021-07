Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Bad Oeynhausen (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es im Bad Oeynhausener Stadtteil Wulferdingsen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei junge Erwachsene leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr zuvor ein 19-Jähriger mit seinem Pkw Citroen die Bergkirchener Straße in Richtung Süden. Ausgangs einer Linkskurve verlor der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache die Gewalt über seinen Pkw und geriet ins schleudern. Der Pkw überfuhr anschließend drei dortige Stromverteilerkästen und kam letztendlich in einer Grundstückshecke zum Stehen. Neben dem Fahrer wurde sein 19-jähriger Beifahrer sowie eine hinten sitzende 20-Jährige verletzt. Die Personen wurden nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in angrenzende Krankenhäuser transportiert. Da der Anfangsverdacht auf Alkoholkonsum vor Fahrtantritt beim Fahrer bestand, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Der rechtsseitig beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. In Folge der Beschädigung der Stromverteilerkästen fiel in den angrenzenden Haushalten der Strom aus. Der Energieversorger wurde mit der Schadensbehebung beauftragt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 5.000 Euro.

