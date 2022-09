POL-MI: Zwei Autos haben nach Unfall nur noch Schrottwert

Espelkamp (ots) - Zwei aufgebrochene Autos sowie der Diebstahl von Kennzeichen wurden der Polizei am Donnerstag gemeldet. So berichtete eine Audi-Fahrerin, dass an ihrem Pkw in der Nacht zwei Seitenscheiben eingeschlagen und zudem zwei Reifen zerstochen wurden. Aus dem Innenraum fehlte das Radio. Außerdem stand das Handschuhfach offen. Ihren Audi hatte die Frau am Mittwochabend auf einem Parkplatz an der Birger-Forell-Straße nahe ihrer Wohnung abgestellt. Als sie am Morgen ...

mehr