POL-MI: Zwei Personen bei Verkehrsunfällen leicht verletzt

Porta Westfalica (ots)

Bei Unfällen in Porta Westfalica haben sich am Samstag zwei Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen zugezogen.

Den Angaben nach hatte am Nachmittag gegen 16.15 Uhr ein 26-jähriger Fahrer aus Northeim mit einem Citroen die Veltheimer Straße befahren, als er an der Ecke Papensgrund / Hasenkamp auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve ins Rutschen kam. Beim Versuch gegenzulenken geriet der Kleintransporter nach rechts auf eine angrenzende Grünfläche, überfuhr einen Leitpfosten, touchierte offenbar einen Zaun und kippte schließlich auf die Beifahrerseite. Auf der liegend kam er schließlich auf der Fahrbahn in seine Endposition. Ein 34-jähriger Mitfahrer - ebenfalls aus Northeim - zog sich offenbar leichte Blessuren zu und wurde vor Ort durch Rettungskräfte ambulant behandelt. Der 26-Jährige blieb unverletzt, das Auto musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

Ebenfalls die Kontrolle über ihr Auto verlor am Abend in Barkhausen auf der Freiherr-vom-Stein-Straße eine Bückeburgerin (19) auf dem Weg nach Bad Oeynhausen. Die hatte gemeinsam mit einem Mitfahrer (30) von der Portastraße kommend die Abfahrt zur B 61 hin befahren. Dort geriet der Mercedes der jungen Frau gegen 19.55 Uhr ebenfalls ins Schleudern und schließlich auf die Gegenfahrbahn, wo sich das Auto auf dem feuchtem Asphalt um die eigene Achse drehte und schließlich in entgegengesetzter Fahrtrichtung an der Leitplanke zum Stehen kam. Die 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Minden gebracht. Der 30-Jährige blieb unverletzt.

