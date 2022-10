POL-LIP: Detmold. Ladendieb flüchtet nach Gerangel.

Lippe (ots) - Am Freitag (07.10.2022) wurde ein brauner Audi A1 im Parkhaus am Klinikum in der Lemgoer Straße durch ein anderes Fahrzeug erheblich beschädigt. Eine Verursacherin oder ein Verursacher meldete sich nicht. Das Auto stand etwa zwischen 7 bis 14 Uhr auf dem dritten Parkdeck nahe der Auffahrt. Es wurde an der linken Seite beschädigt, die Schadenshöhe liegt bei etwa 3000 Euro. Hinweise zur ...

