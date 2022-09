Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.09.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallfluchten (3)++LKW kam von Fahrbahn ab++Pkw prallte gegen Baum++

Leer - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 13.09.2022 bis zum 14.09.2022 kam es an der Straße "Am Bingumer Deich" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte in Höhe der Hausnummer 48 einen ordnungsgemäß geparkten Pkw VW und fügte dem Pkw so Beschädigungen am Außenspiegel und am Türgriff zu. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Bereits am 07.09.2022 kam es gegen 15:00 Uhr auf der Frisiastraße zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 18-jähriger Emder befuhr mit seinem Fahrrad die Frisiastraße in Fahrtrichtung VW-Kreisel, als ihm ein weiterer Fahrradfahrer entgegenkam. Die beiden Radfahrer prallten zusammen, wobei der 18jährige sich verletzte. Der entgegenkommende Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne Rückschlüsse auf seine Person zu hinterlassen. Die Polizei Emden bittet den zweiten Beteiligten und Zeugen, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht durch Angabe falscher Personalien Am 17.09.2022 befuhr eine 56-jährige Emderin mit ihrem Pkw gegen 13:00 Uhr die Uphuser Straße in Richtung stadtauswärts und hatte die Absicht nach links von der bevorrechtigten Straße in die Johannes-Calvin-Straße einzubiegen. In der untergeordneten Straße befand sich der Fahrer eines schwarzen Pkw, welcher von dort nach links auf die Uphuser Straße einbiegen wollte. Während sich die 56-jährige Frau noch im Abbiegevorgang befand, fuhr der andere Verkehrsteilnehmer los und stieß gegen den vorderen Kotflügel des einbiegenden Fahrzeuges. Nach dem Zusammenstoß verließen beide Beteiligte ihr Fahrzeug und der Unfallgegner erläuterte, dass man sich ohne eine Unfallaufnahme verständigen können. Er nannte der Emderin einen Namen und eine Adresse und verließ die Unfallörtlichkeit. Nachdem der Frau aufgefallen war, dass sie zur Schadensregulierung weitere Daten benötigen würde, suchte sie zu einem späteren Zeitpunkt die genannte Adresse auf. Dort erfuhr sie, dass der Mann ihr falsche Angaben gemacht hatte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Die männliche Person fuhr zum Unfallzeitpunkt eine schwarze Limousine mit braunen Ledersitzen, welche an der vorderen linken Fahrzeugseite ein Unfallschaden aufweisen müsste. Zudem weist die Polizei daraufhin, dass eine Regelung bei Blechschäden ohne polizeiliche Aufnahme durchaus möglich ist. Jedoch sollten die Personalien anhand eines Personalausweises notiert werden. Zudem sollten Daten der Erreichbarkeit und Daten zum Fahrzeug notiert werden. Ebenso ist es ratsam, die Fahrzeuge und die Unfallstelle fotografisch für die Schadensregulierung festzuhalten.

Uplengen - LKW kam von Fahrbahn ab

Am 19.09.2022 kam ein mit Mais beladener Lkw gegen 009:50 Uhr aus derzeit nicht bekannten Gründen nach rechts von der Hollener Landstraße ab und kippte auf die Seite. Dabei rutschte die komplette Maisladung auf die Fahrbahn und in den Bereich eines anliegenden Grundstückes. Der 34-jährige Fahrer des Fahrzeuggespannes wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Durch den hinzugezogenen Eigentümer des verunfallten Fahrzeuges und die eingesetzte Feuerwehr wurde der ausgetretene Mais geräumt. Der Lkw wurde von einer Bergungsfirma gesichert.

Westoverledingen - Pkw prallte gegen Baum Am 19.09.2022 kam es gegen 21:05 Uhr zu einem Unfall auf der Großwolder Straße. Ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw BMW befuhr die Bundesstraße 70 in Fahrtrichtung Papenburg und hatte in Höhe der Ortschaft Großwolde die Absicht nach rechts auf die Großwolder Straße einzubiegen. In der Kurve kam er auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und geriet dann nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug dann gegen einen Baum und kam zum Stehen. Der 19-jährige Fahrer und sein 14-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Das verunfallte Fahrzeug war aufgrund eines erheblichen Schadens im Frontbereich nicht mehr fahrtauglich und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

