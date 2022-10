Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbrüche in Schule und Kita.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte drangen zwischen dem 30. September und dem 10. Oktober 2022 in eine Schule und eine Kindertagesstätte ein. Die Täter zerstörten das Glas einer Scheibe der Grundschule am Sedanplatz. Auch in ein Nebengebäude der Bildungsstätte gelangten sie auf diese Art. Was aus der Schule gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zwischen Freitag und Montag (7. - 10. Oktober 2022) drangen Einbrecher in die Kita in der Friedrich-Petri-Straße ein. Wie die Täter in das Gebäude gelangen konnten, steht noch nicht fest. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie in den Gruppenräumen Schränke und andere Behältnisse. Nach dem Aufbrechen einer Tür gelangten sie auch in ein Büro. Was gestohlen wurde, steht auch in diesem Fall noch nicht fest. Hinweise zu den Taten nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 entgegen.

