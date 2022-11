Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim,Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in mehrere Kleingärten

Weinheim (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum von Freitag, 17.30 Uhr bis Samstag, 08.30 Uhr unbefugt Zutritt in eine Gartenhütte im Sankt-Barbara-Weg. Hierzu beschädigte sie auf unbekannte Art und Weise eine Kunststoffscheibe und gelangte so in das Innere der Gartenhütte. Aus dem Inneren wurde die Tür der Gartenhütte geöffnet, sodass ein Zugang entstand. Im Nachgang meldete sich eine weitere betroffene Eigentümerin einer anderen Gartenhütte, bei der ebenfalls eingebrochen wurde. Der Höhe des Diebstahlschadens ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim zu melden unter: 06201-10030.

