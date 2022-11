Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unverschlossenes Fahrzeug verleitet unbekannte Täterschaft zum Diebstahl

Heidelberg (ots)

Eine 18-Jährige stellte am Samstag gegen 22.45 Uhr ihren grauen Audi A3 in der Landfriedstraße ab und vergaß, diesen abzuschließen. Als sie am Sonntag gegen 10.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieses durchwühlt und diverse Gegenstände entwendet wurden. Die Fahrzeugunterlagen und Gegenstände aus dem Fahrzeug wurden durch die bislang unbekannte Täterschaft auf der Fahrbahn und in angrenzenden Vorgärten verteilt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 140 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden unter: 06221-18570.

