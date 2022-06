POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen führte ein 53 Jahre alter Mann am Sonntagabend in der Goldmühlestraße in Sindelfingen einen größeren Polizeieinsatz herbei. Gegen 22.00 Uhr alarmierte der Mann selbst die Polizei und gab telefonisch an, er habe in seiner Wohnung ein Gewaltverbrechen gegen eine Person verübt und würde sich dort der Polizei stellen. Das Wohnhaus wurde hierauf durch mehrere ...

