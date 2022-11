Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Luzenberg: 36-Jähriger randaliert an Straßenbahnhaltestelle - Festnahme

Mannheim-Luzenberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierte ein 36 Jahre alter Mann an der Straßenbahnhaltestelle "Luzenberg" in der Sandhofer Straße und beschädigte neben einer Werbetafel auch den Fahrkartenautomaten sowie eine fest verankerte Mülltonne. Ein Anwohner wurde gegen 01:45 Uhr auf den Randalierer aufmerksam, verständigte die Polizei und konnte den Mann den Beamtinnen und Beamten beschreiben. In der Untermühlaustraße trafen die Einsatzkräfte den mittlerweile vom Tatort geflüchteten 36-Jährigen an und nahmen ihn vorläufig fest. Er wurde zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Der entstandene Sachschaden dürfte nach derzeitigen Schätzungen im vierstelligen Bereich liegen.

