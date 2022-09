Feuerwehr Detmold

FW-DT: Brennender Baum auf Bahn-Oberleitung

In der Nacht auf Samstag gegen 0:00 Uhr wurde das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold in den Ortsteil Remmighausen gerufen. Neben einer Bahnstrecke war ein Baum umgefallen und blieb mit einem Ast in der Oberleitung hängen, wobei sich dieser wegen der hohen Spannung entzündete. Eine Sperrung der Bahnstrecke wurde durch die Einsatzkräfte veranlasst und der Notfallmanager der DB zur Einsatzstelle alarmiert. Nachdem die Strecke gesperrt, stromlos geschaltet und durch den Notfallmanager geerdet war, konnte sie betreten werden und der Baum mittels Kettensäge entfernt werden. Der Einsatz war um circa 1:45 Uhr beendet.

