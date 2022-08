Feuerwehr Detmold

FW-DT: Dachstuhlbrand

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Detmold (ots)

Am Mittwochabend um 19:58 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Dachstuhlbrand in die Ernststraße gerufen. Der Anbau eines Doppelhauses war im Bereich der Bedachung in Brand geraten. Mehrere Trupps unter Atemschutz brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Um mittels Wärmebildkamera aufgespürte Glutnester ablöschen zu können, wurden Teile der Dacheindeckung entfernt. Eine betroffene Person musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Nachdem die Einsatzkräfte aus den Einheiten Brokhausen, Hauptamtlich und Mitte das Feuer vollständig gelöscht hatten, konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Nachbarn des Brandobjektes stellten den Einsatzkräften Getränke zur Verfügung, die angesichts der hohen Außentemperaturen gern angenommen wurden. Herzlichen Dank hierfür!

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell