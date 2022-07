Feuerwehr Detmold

FW-DT: Radfahrer gestürzt - Feuerwehr Detmold unterstützt Rettungsdienst

Detmold (ots)

Auf einem steilen Teilstück des "Senne-Radweg" stürzte am Montagvormittag ein Radfahrer, wobei dieser sich so stark verletzte, dass er rettungsdienstliche Hilfe benötigte. Da es sich um unwegsames Gelände handelte, wurde zusätzlich zum Rettungsdienst auch die Feuerwehr Detmold alarmiert. Die Einsatzstelle wurde mit einem geländegängigen Fahrzeug erkundet und es wurde Erste Hilfe geleistet, bis der Rettungswagen vor Ort war. Am Fuße der "Gauseköte" stieg der ebenfalls alarmierte Notarzt von seinem Fahrzeug in ein Fahrzeug der Feuerwehr um und wurde mit diesem zur Einsatzstelle gebracht. Nach weiterer Behandlung wurde der Patient in ein Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell