Feuerwehr Detmold

FW-DT: Verrauchte Wohnung - Feuerwehr rettet Hund

Detmold (ots)

Am gestrigen Abend um 17:39 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Einsatz in die Marienstraße gerufen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte einen Notruf abgesetzt, nachdem er das Piepen eines Rauchmelders in einer Wohnung hörte und Brandgeruch wahrnahm.

Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, war von außen durch die Fenster erkennen, dass die Wohnung stark verraucht war. Da auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete, stieg ein Trupp unter Atemschutz durch ein Fenster in die Wohnung ein und fand die Ursache für die Rauchentwicklung in der Küche, wo Essen auf dem Herd angebrannt war. Beim Absuchen der Wohnung nach Menschen oder Tieren wurde ein Hund gefunden. Da es sich um keinen kleinen und doch für diese Situation sehr friedlichen Gefährten handelte, wurde er zunächst in einen rauchfreien Raum gesperrt und im Anschluss umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Gerade als die Wohnung rauchfrei war, traf die Eigentümerin an der Einsatzstelle ein, sodass Wohnung und Hund an diese übergeben werden konnten.

