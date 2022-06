Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen - Vorgärten und Baustellen verwüstet

Jugendliche trieben am Sonntag in Gingen ihr Unwesen.

Ulm (ots)

Gegen 5:30 Uhr waren am Sonntag im Zentrum der Gemeinde Gingen vermutlich fünf Jugendliche unterwegs. Bei ihrem Streifzug sollen sie verschiedene Vorgärten verwüstet haben, indem sie Pflanzen aus der Erde rissen. Sie sollen auch Gegenstände beschädigt haben, die in den Gärten standen. Außerdem sollen sie mobile Verkehrsschilder und Mülltonnen umgeworfen haben. Vereinzelt sollen sie auch Gegenstände auf die Fahrbahn gestellt haben. In einem weiteren Fall sollen sie einen Verkehrsspiegel aus einer Verankerung gerissen haben. Die Polizei in Kuchen ermittelt nun nach den Verursachern. Sie bittet Zeugen und eventuell weitere Geschädigte, sich bei der Polizei (07331/9327-0) zu melden.

Hinweis der Polizei:

Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige und melden Sie ihre Wahrnehmungen der Polizei. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de. Vandalismus ist kein Kavaliersdelikt. Übernehmen Sie Verantwortung für sich, ihre Nachbarschaft und ihre Stadt.

