Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ohne Gurt und nicht mehr nüchtern

Am Samstag nahm die Polizei einem Mann in Heidenheim den Führerschein.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit seinem MINI in der Kanalstraße. Aufmerksame Zeugen hatten den Mann zuvor bei der Polizei gemeldet. Wohl fuhr der Mann betrunken mit einem Skateboard, sprach Kinder an und stieg dann in das Auto. Die Polizei stoppte die gefährliche Fahrt des 44-Jährigen. Ohne einen Gurt angelegt zu haben, saß er am Steuer des Autos. Die Beamten rochen Alkohol beim Fahrer. Ein Test bestätigte, dass der Mann deutlich zu viel intus hatte. Er musste mit in ein Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Die Polizisten behielten seinen Führerschein. Weil sich der geistige Zustand des Mannes verschlechterte, brachten ihn die Beamten anschließend in eine Klinik.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

+++++++ 1240320

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell