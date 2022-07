Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Garagenbrand Bottrop Eigen

Bottrop (ots)

Gegen 21:00 Uhr liefen mehrere Notrufe in der Leitstelle der Feuerwehr Bottrop ein, dass es in einer Garage im Bereich "Im Scheierbruch" zu einem Brand gekommen ist. Es wurden die Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Eigen alarmiert. Auf einem Garagenhof brannte es in einer Garage und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Durch die Feuerwehr wurden 2 C-Rohre für die Löschmaßnahmen vorgenommen. Im Verlauf der Löscharbeiten wurde eine 11 Kg Propangasflasche sowie ein Benzinkanister aus der Garage geborgen und gekühlt. Mit einer Wärmebildkamera wurden Glutnester aufgespürt und abgelöscht. An der Einsatzstelle waren 30 Feuerwehrleute davon 18 von der Ortswehr Eigen. Die Polizei hat die Ermittlungen der Brandursache aufgenommen. (Mw)

