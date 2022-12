Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Eine Verletzte bei Verkehrsunfall

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Losserstraße; Unfallzeit: 30.11.22, ca. 23.30 Uhr;

Eine Verletzte und ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 20.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch auf der Losserstraße ereignete. Ein 21 Jahre alter Autofahrer aus Gronau war im Bereich der Unterführung in einer Rechtskurve auf den Gegenfahrstreifen geraten, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 34 Jahre alten Gronauerin kam. Diese wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo sie vorsorglich für eine Nacht aufgenommen wurde. Beide Autos mussten aufgrund der schweren Beschädigungen abgeschleppt werden. (fr)

