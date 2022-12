Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Randalierer beschädigten Weihnachtsmarktstände

Bocholt (ots)

Tatort: Marktplatz; Tatzeit: 01.12.2022, ca. 01.35 Uhr;

Zwei Stände auf dem Bocholter Weihnachtsmarkt beschädigten noch unbekannte Randalierer in der Nacht zum Donnerstag. Ein Zeuge hatte gegen 01.35 Uhr vier junge Männer beobachtet, die an einem Stand die Dekoration und an einem weiteren Stand ein Fahnenschild beschädigten. Die Gruppe entfernte sich zu Fuß in Richtung Ravardistraße. Eine der Täter trug eine dunkle Jacke mit hellen Ärmeln. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

