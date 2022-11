Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Papiere aus Kofferraum gestohlen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Am Schwartenkamp; Tatzeit: 25.11.2022, 11.00 Uhr;

Eine Brieftasche haben Unbekannte am Freitag in Gronau aus einem geparkten Wagen entwendet. Diese hatte im Kofferraum gelegen. Das Auto stand an der Straße Am Schwartenkamp, wo es gegen 11.00 Uhr zu dem Diebstahl kam. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. Die Polizei warnt erneut davor, Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen. Ein Auto ist kein Tresor! (to)

