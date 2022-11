Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zigaretten aus Automat entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße

Tabakwaren haben Unbekannte in Gronau aus einem Zigarettenautomaten gestohlen. Die Täter hatten sich an dem Gerät zu schaffen gemacht, das an der Enscheder Straße stand. Zu der Tat kam es in den vergangenen Tagen. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell