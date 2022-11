Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Radfahrerin leicht verletzt

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Eschstraße/Bakenstraße;

Unfallzeit: 29.11.2022, 07.50 Uhr;

Eine Fahrradfahrerin hat am Dienstag bei einem Unfall in Stadtlohn leichte Verletzungen erlitten. Eine 38-Jährige hatte gegen 07.50 Uhr mit ihrem Wagen die Kolpingstraße befahren. Die Stadtlohnerin wollte die bevorrechtigte Eschstraße geradeaus queren. An der Einmündung der Bakenstraße stieß sie mit der 18-Jährigen aus Stadtlohn zusammen: Diese war auf dem Radweg an der Eschstraße in Richtung Südlohn unterwegs gewesen. Die Verletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell