Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gestürzt und schwer verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Schwartzstraße;

Unfallzeit: 29.11.2022, 07.55 Uhr;

Eine Pedelecfahrerin hat am Dienstag in Bocholt bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten. Die 48-Jährige hatte gegen 07.55 Uhr den Radweg an der Schwartzstraße in Richtung Münsterstraße befahren. Nach ersten Erkenntnissen überholte die Bocholterin dabei eine vor ihr fahrende 67 Jahre alte Radfahrerin, ebenfalls aus Bocholt. Dabei verhakten sich die Lenker, und die Pedelecfahrerin kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell