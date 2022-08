Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Imbissstand aufgebrochen

Aalen (ots)

Waiblingen-Neustadt: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Montagmittag und Dienstagnachmittag einen in der Straße Teichäcker geparkten VW Polo und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am Polo wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weissach im Tal - Unterweissach: Imbissstand aufgebrochen

Zwischen Montagabend und Mittwochmittag wurde in der Beethovenstraße ein Imbissstand aufgebrochen. Durch die Einbrecher wurde hierbei unter anderem eine Eismaschine beschädigt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weissach unter der Telefonnummer 07191 35260

Murrhardt: Radfahrer missachtet Vorfahrt

Ein 70-jähriger Radfahrer befuhr am Mittwoch gegen 8 Uhr den Radweg in der Siegelsberger Straße stadteinwärts und missachtete an der Einmündung Mönchsrain die Vorfahrtsregel. Eine von rechts einbiegende Radfahrerin musste deshalb ausweichen und stürzte hierbei. Die 78-jährige Radfahrerin zog sich beim Unfall Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

