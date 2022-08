Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gartenhäuser aufgebrochen - Versuchter Diebstahl - Pedelec entwendet - PKW-Lenker übersieht Motorradfahrer

Aalen (ots)

Aalen: Pedelec entwendet

Am Dienstag zwischen 15:30 Uhr und 18.30 Uhr wurde ein graues E-Bike der Marke Focus, Aventura 6.7 entwendet. Das Bike, im Wert von etwa 3300 Euro, war in der Straße Am Viehtrieb mit einem Faltschoss gesichert. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 / 955990 entgegen.

Aalen: Versuchter Diebstahl

Zwischen Dienstagnachmittag, 16:30 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Dieb vergeblich einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Bischof-Fischer-Straße aufzuhebeln. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Gartenhäuser aufgebrochen

Insgesamt neun Gartenhäuser wurden zwischen Dienstagabend, 22:30 Uhr und Mittwochmorgen, 09:45 Uhr im Bereich Hohe Kreuzäcker in Herlikofen durch einen bislang unbekannten Dieb aufgebrochen. Aus den Gartenhäusern wurden unter anderem diverse alkoholische Getränke, zwei Akkuschrauber der Marken Kraft und Bosch, eine Flex der Marke Ferm, ein Werkzeugkoffer der Marke Mannesmann und eine Lautsprecherbox entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bzw. den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: PKW-Lenker übersieht Motorradfahrer

Mit seinem Opel Vivaro wollte am Mittwoch gegen 11:30 Uhr ein 82-jähriger Mann in den Kreisverkehr Göppinger Straße / Donzdorfer Straße einfahren. Hierbei übersah er einen 53-Jährigen, der mit seinem Motorrad bereits im Kreisverkehr fuhr. Beim Zusammenprall der beiden Fahrzeuge stürzte der BMW-Fahrer und verletzte sich. Er musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro.

