Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unfallwagen aus Feld gezogen

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Landesstraße 574;

Unfallzeit: zwischen 19.11.2022, 14.00 Uhr, und 25.11.2022, 16.30 Uhr;

In Heek ist in den vergangenen Tagen ein Wagen von der Straße abgekommen und in einem Gerstenfeld gelandet. Das Geschehen spielte sich auf der Landesstraße 574 im Abschnitt zwischen Legden und Heek ab. Das dort aufgefundene Spurenbild lässt darauf schließen, dass ein Traktor das Unfallfahrzeug wieder auf die Straße gezogen haben muss. Der Verursacher entfernte sich. Es entstand Sachschaden am Gerstenfeld. Das Verkehrskommissariat in Ahaus bittet um Hinweise, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell