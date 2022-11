Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Velen-Ramsdorf (ots)

Unfallort: Velen-Ramsdorf, Holthausener Straße; Unfallzeit: 28.11.2922, 17.55 Uhr;

Von der Straße abgekommen ist am Montag in Velen ein Wagen. Dieser war nach ersten Erkenntnissen gegen 17.55 Uhr aus Richtung Bundesstraße 525 kommend auf der Holthausener Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen geriet das Fahrzeug aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn und überschlug sich mehrfach. Leichte Verletzungen erlitten bei dem Unfall ein 17-jähriger und ein 16-Jähriger, beide aus Südlohn; unverletzt blieben die weiteren Insassen - ein 19-Jähriger und ein 16-Jähriger, ebenfalls aus Südlohn. Das Verkehrskommissariat in Borken bittet einen unbekannten Ersthelfer, sich unter Tel. (02561) 9260 zu melden: Dieser hatte einen VW T6 in Kaffeebraun gefahren. (to)

