POL-BOR: Schöppingen - Schlösser zu Containern geknackt

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Diepenheimstraße; Tatzeit: zwischen 25.11.2022, 14.00 Uhr, und 28.11.2022, 11.00 Uhr;

Unbekannte haben sich in Schöppingen an zwei Containern zu schaffen gemacht. Die Täter brachen die Schlösser der Behälter auf, die auf einem Grundstück an der Diepenheimstraße standen. Zu einem Diebstahl aus dem Inneren kam es nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

