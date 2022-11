Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Beim Abbiegen Pedelec erfasst

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße; Unfallzeit: 28.11.2022, 14.10 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Montag in Gronau bei einem Unfall erlitten. Eine 35-Jährige war gegen 14.10 Uhr mit ihrem Wagen auf der Ochtruper Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als die Gronauerin nach rechts in die Gudzentstraße abbiegen wollte, erfasste sie mit ihrem Auto das Pedelec der 51-Jährigen: Die Frau aus Gronau hatte den parallel verlaufenden Radweg befahren und querte gerade die Einmündung in die Gudzentstraße. Sie kam per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell