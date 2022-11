Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Diesel entwendet - Gefährliche Überholmanöver - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Firmeneinbrüche

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen Zutritt zu einer Firma in der Eisentalstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zudem versuchten die Diebe einen Tresor aufzubrechen, was ihnen allerdings misslang. Ob etwas aus der Firma gestohlen wurde, ist bislang unklar. Zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen wurde in der Lise-Meitner-Straße in eine weitere Firma eingebrochen. Auch hier durchsuchten die Diebe die Büroräumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde ist ebenfalls unklar. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, wird derzeit geprüft. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Großheppach: Vandalismus

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen wurde eine Glasscheibe an der Haupteingangstüre der Prinz-Eugen-Halle vermutlich durch einen Steinwurf beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegengenommen.

Rudersberg: Gefährliche Überholmanöver

Ein 30-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr am Samstag kurz nach 12 Uhr die Rudersberger Straße zwischen Miedelsbach und Michelau in Richtung Rudersberg, als er sowie eine nachfolgende schwarze E-Klasse von dem Fahrer einer weißen Mercedes C-Klasse in einer Kurve überholt wurde. Um dem Fahrer der weißen C-Klasse das Einscheren nach rechts zu ermöglichen, waren die beiden überholten Autofahrer gezwungen, stark abzubremsen. Im weiteren Verlauf habe dann der Fahrer der schwarzen E-Klasse in einer Rechtskurve wiederum die beiden vorausfahrenden Autos überholt. Wegen Gegenverkehr hätten diese stark abbremsen müssen, damit der Überholer noch vor einem möglichen Frontalzusammenstoß auf die rechte Fahrspur wechseln konnte. Das entgegenfahrende Fahrzeug sei nach rechts in den Grünstreifen ausgewichen. Ob dabei Schaden entstand, ist unklar. Autofahrer, die bei den Überholvorgängen gefährdet wurden, sollten sich bitte zur Klärung der weiteren Details mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Spiegelberg: Diesel und Motorsäge entwendet

In der letzten Woche in der Nacht zum Donnerstag wurde aus zwei Arbeitsmaschinen Diesel entwendet. Ein Fahrzeug stand unweit der L 1117 beim Wetzsteinstollen, wo es von den Dieben angegangen wurde. Aus dem Tank wurden ca. 50 Liter entnommen. Ein weiteres Fahrzeug parkte in einem Waldgebiet bei Spiegelberg in Richtung Vorderbüchelberg. Zur Tatbegehung wurde von den Tätern der Tankstutzen aufgebrochen und etwa 110 Liter Diesel abgezapft. Der Tankstutzen eines weiteren Fahrzeugs, das zwischen Nassach und Prevorst stand, wurde in derselben Nacht aufgebrochen. Wegen einer technischen Vorrichtung im Tankstutzen konnte aus dem Tank jedoch kein Sprit entnommen werden. Die Diebe erbeuteten hier noch eine Motorsäge, die im Fahrzeug deponiert gewesen war. Die Polizei in Sulzbach an der Murr hat die Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07193/352 entgegengenommen werden.

Backnang: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Montag gegen 6.30 Uhr die K 1904 zwischen Strümpfelbach und Großaspach, als er kurz nach Strümpfelbach auf die Gegenfahrpur geriet und das Auto eines Skoda-Fahrers streifte. Der Unfallverursacher flüchtet ohne anzuhalten. Er hinterließ mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise auf das unbekannte Fahrzeug nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 97191/9090 entgegen.

Fellbach: Einbruch

Unbekannte Täter erbeuteten am Wochenende bei einem Einbruch Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Sie waren in der Bruckstraße in das Gebäude eines Getränkegeschäfts eingedrungen, indem sie gewaltsam eine Schiebetüre aus ihrer Verankerung hievten. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen verübt wurde, wird von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell