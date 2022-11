POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Erpresserschreiben - Tatverdächtige ermittelt

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Murrhardt: Wohnungseinbruch In der Eichwiesenstraße wurde zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Unbekannte drangen gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein und entwendeten daraus Schmuck und Wertgegenstände. Die Polizei Backnang bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden. Fellbach: Einbruch In der Nacht zum Sonntag ...

