POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zigarettenautomaten aufgebrochen bzw. entwendet, Unfallfluchten, Auto aufgebrochen, Baucontainer aufgebrochen, Auto gegen Mauer 1 und 2

Crailsheim: PKW gegen Mauer

Am Samstag kurz vor 14:00 Uhr ein 61-Jähriger mit seinem VW die Lange Straße in Richtung Spitalstraße. Auf Höhe der Spitalkapelle kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei frontal mit einer dortigen Mauer. Am PKW entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Wallhausen-Hengstfeld: Auto gegen Mauer 2

Am Samstag kurz vor 17:45 Uhr befuhr ein 20-Jähriger die Hauptstraße kommend von Wallhausen in Fahrtrichtung Schönbronn und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einer Mauer, welche sich auf der linken Fahrbahnseite befindet. An dem PKW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro, an der Mauer ein Sachschaden von 3.000 Euro.

Gaildorf: Unfallflucht

Am Samstag gegen 20:20 Uhr soll es in der Steinbeisstraße an einem dort geparkten Audi zu einem Unfall gekommen sein. Der Unfallfahrer hat dabei den Audi beim Vorbeifahren beschädigt und seine Fahrt anschließend verbotenerweise fortgesetzt. An dem Audi entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall-Hessental: Zigarettenautomat

Zwischen 2:12 Uhr und 2:34 Uhr am Samstag brachen Unbekannte einen in der Landhegstraße aufgestellten Zigarettenautomaten auf und entwendeten das darin vorhandene Bargeld, sowie die darin befindlichen Zigaretten.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Michelbach an der Bilz: Einbruch in Baucontainer

Zwischen Samstag, 1:00 Uhr und Sonntag, 14:00 Uhr verschafften sich Unbekannte über ein Fenster Zugang zu einem in der Straße Am Gartennest stehenden Baucontainer. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher Elektronikartikel, sowie Alkoholika. Zudem zerstörten sie ein darin befindliches Sofa. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Straße Riegeläcker geparkten Audi A6. Vermutlich kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge beim Vorbeifahren des Unfallverursachers. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubterweise von der Tatörtlichkeit. An dem Audi entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Michelfeld: Zigarettenautomat komplett entwendet

Mit einem unbekannten Werkzeug durchtrennten unbekannte Täter das Standrohr eines ursprünglich in der Daimlerstraße aufgestellten Zigarettenautomaten und entwendeten diesen komplett. Festgestellt wurde das Fehlend es Automaten am Samstag gegen 21:45 Uhr. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 4.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Vellberg: Auto aufgebrochen

Zwischen 14:20 Uhr und 15:10 Uhr schlug ein Unbekannter die Seitenscheibe eines weißen VW Tiguan ein, welcher an der L1060 an einem Feldweg gegenüber der Einmündung zur K2620 geparkt war. Im Fahrzeuginnere durchwühlte der Langfinger zwei Handtaschen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Polizei Bühlertann bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07973 5137.

Braunsbach: Dieseldiebstahl

Zwischen Freitag, 18:30 Uhr und Samstag, 6:00 Uhr entwendeten Unbekannte aus dem verschlossenen Tank eines Sattelzuges, welcher über Nacht auf dem Parkplatz an der Autobahn A6 zwischen der Anschlussstelle Schwäbisch Hall und der Anschlussstelle Ilshofen/Wolpertshausen geparkt war, rund 350 Liter Diesel.

Die Polizeiinspektion Kirchberg/ Jagst bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 9426-246.

