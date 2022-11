Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrunkene Frau greift Polizisten an - Versuchter Einbruch - Mann mit Schreckschusswaffe unterwegs - Auto aufgebrochen

Waiblingen: Betrunkene Frau greift Polizisten an

Da es im Hausflur eines Mehrfamilienhauses zu einem lautstarken Streit zwischen einem Mann und einer Frau kam, verständigten Anwohner der Straße Beim Wasserturm in der Nacht auf Samstag gegen 2.30 Uhr die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zum Streit zwischen einer 36-jährigen Frau und einem 43 Jahre alten Mann gekommen war. Der offensichtlich betrunkenen Frau, die nicht an der Örtlichkeit wohnhaft ist, wurde ein Platzverweis erteilt. Da sie diesem nicht nachkam, wurde sie von den Polizeibeamten aus dem Gebäude gebracht. Hiergegen leistete die Frau heftigen Widerstand und trat zwei der Polizisten mit den Füßen. Da sie sich nicht beruhigen ließ und sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in Gewahrsam genommen und in eine Spezialklinik eingeliefert. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Waiblingen: Versuchter Einbruch

Im Zeitraum zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 15 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe die Haupteingangstüre einer Firma in der Eisentalstraße aufzuhebeln. Glücklicherweise hielt die Tür dem Einbruchsversuch stand, sodass die Einbrecher nicht ins Innere der Firma gelangten. An der Türe entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Mann mit Schreckschusswaffe unterwegs

In der Nacht auf Sonntag im Zeitraum zwischen kurz vor 1 Uhr und 2:40 Uhr meldeten mehrere Anrufer bei der Polizei, dass sie Schussgeräusche im Bereich der Vorstadtstraße sowie im Innenstadtbereich wahrgenommen hätten. Gegen 2:45 wurde schließlich ein 24-jähriger Mann, der eine Schreckschusswaffe mit sich führte, im Bereich der Neuen Straße festgenommen. Der 24-Jährige war deutlich betrunken und ist nicht im Besitz eines Waffenscheins. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden durch den Mann weder Personen gefährdet noch verletzt. Der Mann wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen, ihn erwartet nun eine Anzeige.

Welzheim: Auto aufgebrochen

Bislang unbekannte Diebe brachen in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr und Montagmorgen, 5:40 Uhr einen in der Schloßgartenstraße geparkten BMW auf und entwendeten das Multifunktionslenkrad sowie das Multimediasystem. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

