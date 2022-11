POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressemeldungen bis 11:00 Uhr, Verkehrsunfallfluchten, Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Aalen: Unfallflucht Auf dem Lehrerparkplatz des Berufsschulzentrums in der Blezingerstraße wurde am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr ein weißer Seat Leon beschädigt. Der flüchtige Unfallverursacher hinterließ rund 1500 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen. Bopfingen: Fiat machte sich selbständig Ein Fiat machte sich am Freitag gegen 11 Uhr in der Schillerstraße selbständig, weil er nicht ...

mehr