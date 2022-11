Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Spraitbach: Gefährdung des Straßenverkehrs

Ein 21-jähriger alkoholisierter Autofahrer befuhr an Freitagnacht gegen 23:45 Uhr die Gschwender Straße in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Hierbei kam er aufgrund der Alkoholeinwirkung auf den Gehweg. Eine Fußgängerin konnte glücklicherweise noch rechtzeitig zur Seite springen und einen Unfall verhindern. Der 21-Jährige konnte kurz nach dem Vorfall in einer Gaststätte durch die Beamten angetroffen werden. Nach der Durchführung zweier Blutentnahmen wurde er nach Hause entlassen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft muss der 21-Jährige nun mit einer Führerscheinentziehung rechnen.

Eschach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Ortseingang Kemnaten kam es am Freitag gegen 08 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Lkw. Anschließend entfernte sich einer der Unfallbeteiligten unerlaubt vom Unfallort. Der geflüchtete Lkw muss eine Beschädigung am linken Außenspiegel haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht - Geschädigter gesucht

Eine 51-jährige Autofahrerin befuhr am Freitag gegen 17:45 Uhr die Uferstraße und streifte dabei einen neuen weißen Audi. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. Am Abend stellte die Frau einen Schaden an ihrem eigenen Pkw fest und rief daraufhin selbst die Polizei. Der geschädigte Audi konnte vor Ort durch die Polizei nicht angetroffen werden. Der Audi-Fahrer wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/3580 zu melden.

Aalen: E-Scooterfahrer nach Unfall schwer verletzt

Am Freitagnachmittag befuhr ein 57-jähriger Mann die Willy-Brandt-Straße mit einem E-Scooter und trug dabei keinen Helm. Beim Abbiegen in die Rötenbergstraße übersah er einen entgegenkommenden Pkw und stürzte daraufhin über den Lenker auf die Fahrbahn. Der 57-jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Waldstetten: Unfallflucht - Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Freitagmorgen 05:00 Uhr und 08:30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Briefkasten mit Betonpfeiler am Kirchberg um. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell