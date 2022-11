Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Murrhardt: Zu viel Alkohol - 20.000 Euro Schaden

Ein 33-jähriger Seat-Fahrer befuhr am Freitag kurz vor 18:30 Uhr die Landesstraße 1120 vom Göckelhof kommend in Richtung Murrhardt. An der Einmündung zur Landesstraße 1149 wollte er nach links abbiegen, missachtete hierbei das dortige Stopp-Schild, schnitt die Einmünduing und prallte mit einem aus Murrhardt entgegenkommenden BMW zusammen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Seat-Fahrer erheblicher Alkoholkonsum festgestellt. Der 33-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Zur Bergung der Fahrzeuge waren zwei Abschlepper vor Ort im Einsatz.

Fellbach: Radfahrer ohne Licht übersehen

Kurz nach 20 Uhr befuhr am Freitag ein 72-jähriger Golf-Fahrer die Höhenstraße in Richtung Wilhelm-Pfitzer-Straße und wollte in diese nach links abbiegen. Während des Abbiegens nahm der 72-Jährige einen ersten Radfahrer wahr und bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Beim anschließenden Anfahren übersah er einen zweiten Radfahrer und es kam zum Unfall. Der 17-jährige Mountainbiker war dunkel gekleidet, ohne Licht unterwegs und wurde durch den Sturz leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell