POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots) - Obersontheim: Schwelbrand an Gebäude Kurz vor 14:30 Uhr am Freitag wurde über die Integrierte Leitstelle ein Gebäudebrand in der Hauptstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war zunächst kein Brand zu erkennen. Die Feuerwehr verschaffte sich einen Überblick und stellte einen Schwelbrand am Gebälk des alten Gebäudes fest. Der 66-jährige Bewohner des Gebäudes ist wohlauf. Am Gebäude ...

mehr