Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittlungen nach Herstellung von Drogen: Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Grevenbroich (ots)

Am Sonntagnachmittag (07.08.), gegen 16:40 Uhr, war die Polizei in einem Haus am Herkenbuscher Weg im Einsatz, als sie aus einer Wohnung den Geruch von Cannabis wahrnahmen.

Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung konnten neben Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wachstumsphasen auch diverse Utensilien aufgefunden und sichergestellt werden, die offenbar zur Herstellung und Verarbeitung von Marihuanapflanzen genutzt werden.

Die "Betreiber", ein 35 Jahre alter Mann aus Grevenbroich, wurde vor Ort widerstandslos festgenommen.

Wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Cannabis und Zubereitungen sowie des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln leiteten die Ordnungshüter ein Strafverfahren gegen den Tatverdächtigen ein.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat 12 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell